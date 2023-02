Il Carmignano va subito in fuga Atletico Coiano due punti sotto

Cerca la fuga dopo appena tre giornate di campionato il Carmignano nella ‘Premier’ di calcio a 5 organizzata dall’Msp. La capolista batte 5-2 la Castellina e resta da sola in vetta con due punti di vantaggio sull’Atletico Coiano a sua volta vincente 6-5 sull’Herta Vernello. Quest’ultimo è stato il big match di giornata, con l’Herta che subisce il primo ko nella Premier e l’Atletico Coiano che conferma come il pari con l’Sos Acque sia stato solo un incidente di percorso. Chi prova a fare parte della lotta di testa è anche il gruppo delle Emozioni, capace di superare 8-2 il Figline Galceti e di portarsi in terza piazza a pari merito con l’Herta Vernello. Infine il pareggio per 3-3 fra Sos Acque e Sodinims che restano entrambe appaiate a quota due punti. Passando alla serie A targata Msp, in vetta a punteggio pieno restano Todajoia e Maracanà Futsal Prato dopo tre partite disputate: i primi sono reduci dal 10-2 rifilato all’Abr Aibbar, i secondi dal 6-2 tennistico sul Mala. Terzi i Tiger of Ibiza vincenti 8-5 sul Restivo.