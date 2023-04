Il capitano Puglia suona la carica "Cavalieri, è il momento cruciale"

"E’ sicuramente la stagione più importante ed avvincente della mia carriera. E il fatto di giocarci tutto fino all’ultimo atto dovrà rappresentare uno stimolo ulteriore per tutti noi". E’ capitan Lorenzo Puglia a suonare la carica, nell’ultimo scorcio stagionale della serie A 202223. I Cavalieri Union si stanno allenando per prepararsi alla ripresa del campionato fissata per il prossimo 22 aprile, quando al Chersoni arriverà Livorno. E le prospettive sono ottime: la scaramanzia vuole la sua parte, ma mai come stavolta gli uomini di Alberto Chiesa possono sognare di qualificarsi per i playoff e di raggiungere quindi un traguardo sognato almeno un paio di volte, nell’ultimo quadriennio. Lo dicono in primis i numeri, iniziando dal terzo posto nel girone 3 a quota 71 punti (grazie alle quindici vittorie ottenute in diciassette incontri disputati).

La capolista Lazio è ormai staccata e si accinge (con merito, va detto) a vincere il raggruppamento, ma Capitolina dista solo tre lunghezze. E non è tutto, perché visto che il sodalizio romano ha una gara in più, ai Cavalieri basterà battere il Livorno (già battuto all’andata, peraltro) per mettere la freccia e riconquistare la seconda posizione.

"Un’annata sin qui molto positiva per noi, abbiamo quasi sempre fatto bottino pieno. C’è forse un po’ di rammarico per qualche punto di bonus lasciato per strada, ma la priorità era vincere e ci siamo fin qui riusciti – ha proseguito il capitano, stilando un primo bilancio – abbiamo avuto tanti infortuni ma fanno comunque parte del percorso ed in ogni caso possiamo contare su una rosa molto competitiva. Siamo carichi e motivati in vista di queste ultime gare".

Diversamente dallo scorso anno, la nuova formula del torneo prevede stavolta anche per la "miglior seconda" dei tre gironi la possibilità di giocarsi il salto in Top10 insieme alle vincitrici dei raggruppamenti. E con tutta probabilità, anche dando un’occhiata alle statistiche degli altri due gruppi, il verdetto sembra unanime: ad accaparrarsi l’ultimo pass saranno Cavalieri o Capitolina. Per una sfida che probabilmente si deciderà con lo scontro diretto, quasi come se fosse un film: dopo l’impegno contro i labronici e il successivo incontro con Perugia, Puglia e soci andranno a Roma il prossimo 7 maggio per vedersela proprio contro Capitolina. E giocarsi così il tutto per tutto (anche alla luce della vittoria casalinga ottenuta all’andata contro gli stessi romani) con l’auspicio di partire da una situazione di vantaggio. "Noi non possiamo far altro che andare dritti per la nostra strada, come abbiamo fatto finora – ha concluso – e alla fine della regular season faremo i calcoli".