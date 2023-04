I Tigers strapazzano Pistoia e sono terzi

Un nuovo successo, il settimo colto nella fase interregionale del campionato, maturato con ampio margine. Giornata positiva per i Gispi Tigers con gli uomini di Elia Guastini ed Alessandro Boscolo che hanno annichilito Pistoia, alla luce del 51-7 finale. Un incontro svoltosi a Coiano, che i padroni di casa hanno instradato sui giusti binari. Merito di una prestazione collettiva di livello, sublimata dalle mete di Doni, Chelli, Lazzerini, Banci, Maione, De Santis e Cartei che non hanno lasciato scampo ai rivali. Una vittoria che lancia i Tigers in classifica: terzo posto in graduatoria nel girone 1 della Serie C 202223 con 30 punti, a pari merito con i Mascalzoni del Canale (il sodalizio livornese ha una gara in più). Se il sorpasso dovesse concretizzarsi, resterebbero i numeri a sancire una stagione più che positiva: i rugbisti pratesi hanno messo a segno 27 mete e 216 punti, subendone 189. "Un’annata positiva, nella quale stiamo avendo modo di schierare atleti giovanissimi o altri che avevano smesso di giocare - ha confermato Guastini - l’obiettivo è di continuare su questa strada".