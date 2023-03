I Tigers sono pronti per la prova Arezzo

Dare un seguito alle ultime vittorie, continuando ad esprimersi su questi livelli. Anche se la prossima avversaria sarà la prima della classe, che sinora sembra disputare un campionato a parte in termini di rendimento. Questo lo stato d’animo con cui i Gispi Tigers faranno visita al Vasari Arezzo, nel match valido per la decima giornata della Serie C che prenderà il via domenica alle 15.30. Gli uomini di Elia Guastini ed Alessandro Boscolo vi arriveranno dopo il 22-0 imposto a domicilio al Foligno nella scorsa giornata del torneo, che ha permesso loro di consolidare ulteriormente la terza piazza in classifica nel girone 1. E sarà quindi un vero e proprio scontro diretto per i vertici, che vedrà gli aretini partire con i favori del pronostico. Anche se Banci e soci stanno attraversando un momento decisamente positivo, certificato dalla "storica" vittoria nel derby contro la cadetta dei Cavalieri Union di un paio di settimane fa. Di certo c’è che la kermesse è entrata nella fase decisiva: dopo la trasferta aretina, i Tigers ospiteranno Pistoia il prossimo 2 aprile. E l’obiettivo resta quello di incrementare ulteriormente il numero di vittorie sin qui conquistate, per poi tirare le somme.