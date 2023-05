I Tigers non ce la fanno a Gubbio Ma la terza posizione resta salva

Una partita giocata per larghi tratti alla pari di quella che è forse la squadra più forte del raggruppamento, e che ha di fatto già ipotecato la promozione in Serie B. E anche se alla fine ha vinto Gubbio, i Gispi Tigers hanno comunque confermato quanto di buono fatto vedere nell’arco della stagione. Gli uomini di Alessandro Boscolo ed Elia Guastini si sono arresi in trasferta ai rivali umbri, alla luce del 12-46 finale maturato nella sesta giornata della fase interregionale della Serie C 202223 di rugby. I padroni di casa hanno subito premuto il piede sull’acceleratore, portandosi avanti di venti punti prima della meta pratese griffata da Bertocchi e trasformata da Doni. Un colpo di reni che ha portato gli eugubini a reagire, allargando ulteriormente il divario sino all’ultima meta messa a segno da Brunetti.

Una sconfitta che per i Tigers non sposta comunque gli equilibri di classifica, visto che alla luce del contemporaneo stop dei Mascalzoni del Canale (contro Arezzo) i rugbisti pratesi restano terzi nel girone 1 della kermesse. E l’obiettivo resta quindi quello di mantenere la posizione, tornando a vincere nella sfida casalinga di domenica prossima contro il Firenze 1931 per chiudere in bellezza.