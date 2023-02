I Tigers a casa del fanalino di coda Domani la gara con Firenze 1931

Cogliere la quarta vittoria nella fase interregionale del torneo, aggiudicandosi quello che si prospetta un comodo match-point contro il fanalino di coda del raggruppamento. Questo, senza se e senza ma, l’obiettivo dei Gispi Tigers per quel che concerne la sfida contro Firenze 1931. Un match che andrà in scena alle 14.30 di domani nel capoluogo fiorentino, valido per la settima giornata del girone 1 di Serie C. E gli uomini di Alessandro Boscolo ed Elia Guastini partono con i favori del pronostico per una serie di motivi. Quali? In primis, le statistiche: i fiorentini hanno perso sin qui tutte e sei le partite disputate in questo gruppo e non hanno conquistato per adesso nemmeno un punto, mentre il sodalizio pratese è attualmente quinto a quota 12. E poi, il fatto che i Tigers vorranno mettersi alle spalle la battuta d’arresto maturata lo scorso fine settimana contro la corazzata Gubbio e la carica motivazione per far bene non dovrebbe quindi mancare.

g. f.