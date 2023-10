"I Paperini" giocano in tv. Ma il finale è senza sorriso

In attesa del prossimo turno di campionato, il Paperino San Giorgio ha giocato... in televisione. Già, perché alcuni tesserati del club hanno partecipato pochi giorni fa a "Reazione a Catena", il popolare quiz in onda su Rai 1 e condotto da Marco Liorni. Si trattava del direttore tecnico Andrea Bonfiglio e degli allenatori Edoardo Mammoli e Simone Argenziano (foto). I tre hanno preso parte al gioco rinominandosi "I Paperini" proprio in omaggio al Psg. E hanno sfidato le campionesse in carica, ovvero tre ragazze romane ribattezzatesi "Le Ciao Coach". Com’è andata? I Paparini sono rimasti in gara fino alla fine, ovvero nella manche di squadra in cui due giocatori (pronunciando una parola a testa) devono far indovinare al terzo il termine indicato dalla direzione del programma. I Paperini hanno indovinato cinque parole, anche le combinazioni più difficili, ma scivolando su alcuni termini all’apparenza più semplici. Le campionesse ne hanno approfittato, indovinandone sette e riuscendo a confermarsi a pochi secondi dal termine. Poco male, ad ogni modo: per la società, Andrea, Simone ed Edoardo hanno vinto comunque.

"Un risultato comunque onorevole per Bonfiglio, Mammoli e Argenziano – il commento – al ritorno a casa li aspetterà l’affettuosa accoglienza dei bambini della scuola calcio giallo-azzurra. Che sarà certamente da campioni".

Giovanni Fiorentino