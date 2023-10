I Mondiali di pattinaggio si faranno in città. E la Primavera si gode un doppio argento

Due medaglie colte sul massimo palcoscenico internazionale, da aggiungere alla soddisfazione di aver ormai la (quasi) certezza di poter portare i migliori pattinatori e le migliori pattinatrici del mondo a sfidarsi a Prato, nel 2024.

Momento d’oro quello che sta vivendo la Primavera, visto che il sodalizio pratese ha fornito ben quattro tesserati alla Nazionale italiana di pattinaggio artistico reduce dalla World Cup che si è svolta in Germania.

Il commissario tecnico Fabio Hollan aveva infatti convocato Mattia Danesi, Lorenzo Di Lauro Bibbiani e Giada Maniaci, oltre alla "solita" Desirèe Cocchi nel doppio ruolo che la vede supportare come collaboratrice tecnica la sorella Candida negli allenamenti e come atleta che continua anche a gareggiare. Tutti e quattro i pratesi sono riusciti a ben figurare nel corso della manifestazione andata in scena a Friburgo che ha visto sfilare i migliori esponenti della disciplina a livello intercontinentale.

La copertina è per Maniaci e Danesi, alla luce della medaglia d’argento (a testa) agguantata: entrambi sono infatti riusciti a laurearsi vice-campioni del mondo, rispettivamente nella categoria "junior" e nella categoria "cadetti", mettendosi alle spalle numerosi concorrenti.

Bibbiani ha invece sfiorato il podio, piazzandosi quarto fra i "senior". Nella medesima categoria Cocchi si è classificata quinta a coronamento di una gara combattuta.

"Non possiamo non essere soddisfatti dei risultati ottenuti, in generale – ha commentato Marina Magelli, presidente della Primavera – faccio i complimenti ai nostri atleti per il rendimento evidenziato nel corso della stagione, a riprova di come il duro lavoro in allenamento paghi sempre". Successi e piazzamenti che dovrebbero inoltre confermare la Primavera al primo posto nel ranking nazionale, per quanto concerne la classifica delle società italiane.

E c’è poi una postilla che riguarda la città: l’ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime settimane, ma salvo sorprese sarà proprio Prato ad ospitare la prossima edizione della Coppa del Mondo. La kermesse intercontintale dovrebbe tenersi fra circa undici mesi, ovvero il prossimo settembre. E quando arriverà il momento, la Primavera vorrà fare gli onori di casa da prima della classe. Continuando con questi risultati e questo impegno, è un obiettivo alla portata.

Giovanni Fiorentino