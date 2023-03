I Masterfurios volano in vetta Primi con Dinosauri e Rubrica

E’ ufficialmente iniziata la Fase Provinciale dei campionati di calcio a 5 organizzati dall’Opes Toscana Calcetto. Si tratta del girone conclusivo della parte invernale dei tornei amatoriali, che sancirà la formazione campione provinciale. La prima giornata riserva subito delle sorprese, come il ko per 2-1 dei grandi favoriti per il titolo, i Diavoli dei Balcani battuti 2-1 dai Masterfurios. A trascinare quest’ultimi sono i gol di De Luca e Geloso, mentre per i Diavoli non basta la rete di Qoku. I Masterfurios volano così in vetta assieme ai Dinosauri e alla Rubrica. Nel primo caso i Dinosauri rispettano i pronostici e battono la Casa del Popolo di Bacchereto. Il match però risulta più equilibrato di quanto ci si potesse attendere, tanto che alla fine la Cdp cede solo di misura 5-4. Decisivo il poker di Sarti dei Dinosauri, a cui fa seguito la marcatura di Meucci. Per il Bacchereto a bersaglio Compagnin, Innocenti, Lorenti e Rapezzi. L’altra capolista, la Rubrica, ha vita facile con lo Shakhtar Sacra, battuto 4-1 con la tripletta di Attucci e il gol di Leonardi. Per lo Shakhtar a referto Visintin. Il quadro della prima giornata si chiuderà infine con New Team Lyons - Divano Kiev. Iniziata anche l’Opes League. Il match inaugurale vede il Giocagiò Team dominare 9-1 sul Roberta, con la tripletta di Bucca e le doppiette di Gatti e Torrini. Per i rivali gol di Spinelli. Stasera alle 21.30 Stella Rossa By Night - Manchavevi e alle 22.20 Vergè - Bayer.