I Liverpolli tentano la scalata Ora sono a -6 dalla capolista

I Liverpolli cercano di riaprire in extremis il campionato di serie A di calcio a 7 organizzato dall’Msp. L’inseguitrice batte 7-4 la Prato Ecologia e si porta a -6 dalla capolista Ml9, che però ha ancora un match da recuperare, quello con i Caballeri, undicesima forza della competizione. L’impresa per i Liverpolli sembra però disperata visto che mancano solo quattro giornate al termine del torneo, e quindi l’Ml9 resta la grande favorita per il titolo, a maggior ragione dopo il 7-5 rifilato nel turno passato ai Real Mentescarsi, terza forza della massima serie. A proposito di quest’ultimi, nell’ultima giornata impattano a sorpresa per 2-2 col Mezzana Club, e vengono agganciati in terza piazza dal Panchester United che invece non fallisce l’appuntamento con i tre punti nella sfida con i Kevin Calcaterra, battuti 4-1. Passando al campionato di serie B di calcio a 7 targato Msp, il Real Pavo prova a mettere pressione alla capolista Real Colizzati. Gli inseguitori vincono 6-2 nel match li metteva contro I Ragazzi del Vivaio e adesso sono a un solo punto dalla prima della classe, che però stasera alle 21.30 a Mezzana gioca contro il Tiolaser con l’obiettivo di riportarsi a +4. A contendersi la terza piazza sono Aggarganella e All Beck’s Calcio (impegnato stasera alle 21 al Chiavacci contro lo Sporting Prato 2020) a pari merito, mentre lo Sbancatore compie un mezzo passo falso impattando 5-5 con le Frasche. Tutto facile invece per il Psg che si impone 7-0 sul Circolo di Capezzana.