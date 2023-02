I Kickers strapazzano il Vergaio Corrono Comeana e Bacchereto

Quarta giornata di ritorno ricca di gol ed emozioni nei campionati di calcio a 11 targati Uisp. Con la capolista Signa 2007 a riposo, ma ancora ben salda in prima posizione a quota 46 punti, i Kickers Narnali fanno il loro dovere da buoni inseguitori e ne approfittano per avvicinarsi salendo a 40 punti in seconda posizione dopo il rotondo successo per 4-0 ottenuto in casa del Vergaio 2003, che al contrario rimane nelle zone medio-basse della graduatoria con 18 punti.

In terza posizione continuano la loro corsa appaiati Giusti Stefano Comeana e Bellini Giacomo Bacchereto, che salgono entrambe a 35 punti. Il Bellini si impone per 2-0 in casa del fanalino di coda Polisportiva S. Andrea (ancora fermo in ultima posizione con 7 punti), mentre il Giusti Stefanodi misura riesce a battere per 2-1 l’Avis Verag Prato Est, penultima a quota 12 punti.

Non molla a ridosso del podio il S. Ippolito, in quarta posizione con 32 punti dopo il successo per 2-1 ottenuto contro il Circolo Ricreativo Nuova Europa, fermo a metà del tabellone a quota 20 punti. Guadagna posizioni il Phoenix 2012, che sale a 28 punti e mette il fiato sul collo al S. Ippolito dopo la vittoria per 3-1 nello scontro diretto appena fuori dalle zone che contano ottenuta sul Csl Prato Social Club, che al contrario rimane bloccato a quota 25 punti.

Bel balzo in avanti quello del Prato City, che sale a 17 punti aggiudicandosi per 2-1 la sfida combattuta con il Tavola (fermo a 23 punti).

Fa la voce grossa infine il Real Chiesanuova, che si impone per 5-0 sul Prato Asd Meccanica (terzultimo con 14 punti) e sale a 21 punti nella zona centrale del tabellone. In classifica marcatori resta saldo in prima posizione Vanaria del Signa 2007 con 12 centri. In seconda posizione con 11 marcature Coppola dell’Avis Verag Prato Est, Donnini del S. Ippolito e Maresia del Bellini Giacomo Bacchereto. Terza piazza in solitaria a quota 10 gol per La Rosa, dei Kickers Narnali.

L. M.