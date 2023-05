I Kickers Narnali vincono e tallonano la capolista Bellini Bacchereto, ko a sorpresa. Il Giusti si avvicina

Rush finale della regular season nel campionato di calcio a 11 targato Uisp. Una stagione che si conferma avvincente e con le posizioni ancora tutte in bilico per i play off e per la "Coppa Bruschi". Si deciderà tutto nelle ultime due giornate. Il Signa 2007 rimane capolista con 62 punti, ma incassa un pesante ko nello scontro diretto con i Kickers Narnali, che grazie alla vittoria per 2-0 ottenuta adesso insidiano la prima della classe con i loro 61 punti. In ogni caso entrambe sono già sicure di andare ai play off e di poter accedere direttamente alle semifinali. Dal terzo al sesto posto, sempre parlando di play off, è bagarre vera. In terza posizione c’è il Bellini Bacchereto, che però è stato battuto a sorpresa dal Tavola (2-0) e con 50 punti vede adesso avvicinarsi pericolosamente il Giusti Stefano, salito a quota 49 dopo il successo per 2-1 ottenuto sul Vergaio 2003 (nono con 32 punti dopo la bella vittoria per 3-2 ottenuta sul campo del S. Ippolito nel recupero della 12esima di ritorno). Quinta posizione per il Phoenix, che sale a 46 punti grazie alla vittoria per 2-0 portata a casa contro il Prato City (decimo con 31 punti). In sesta posizione con 43 punti, al pari del Tavola, sale il S.Ippolito grazie al 3-0 rifilato al Real Chiesanuova (undicesimo con 24 punti). Qui si chiude la corsa ai play off, con una fra Tavola, S. Ippolito, ma anche Phoenix che potrebbe rimanere fuori dai giochi e doversi accontentare di giocare la Coppa Bruschi. In questo caso da decidere resta solo la penultima posizione, visto che il S. Andrea è già sicuro, dopo l’ennesimo ko (2-0) incassato contro il Prato Asd Meccanica (quartultimo con 22 punti), di chiudere in ultima posizione la regular season e di giocarsi lo spareggio secco per accedere alla Coppa Bruschi. In lotta per evitare la penultima piazza, oltre al Prato Asd, a quota 19 ci sono il Circolo Ricreativo Nuova Europa e l’Avis Verag Prato Est, sconfitta 2-1 dal Csl Prato Social Club nel recupero della dodicesima giornata.

L. M.