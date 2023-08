I Gispi Tigers si preparano al campionato

RUGBY SERIE C

Il campionato prenderà il via fra poco più di un mese. E due giorni fa, i Gispi Tigers hanno ripreso gli allenamenti, con l’obiettivo di raggiungere la condizione atletica ottimale in vista del debutto nella Serie C 202324.

Nel segno della continuità: al timone della squadra sono stati confermati gli allenatori Alessandro Boscolo ed Elia Guastini, con Fabio Marinaccio come preparatore atletico e Claudio Seghi Rospigliosi e Daniele Tempestini come dirigenti. L’obiettivo del gruppo è in primis quello di bissare quanto di buono fatto nella scorsa stagione. "Sul piano agonistico, lavoreremo per confermare il buon piazzamento dell’ultimo torneo – ha ribadito Boscolo sotto questo profilo – tenendo ben presente quale sia la strada da seguire: dare spazio ai giovani e far ritrovare la passione per i rugby a sportivi esperti che per diverse ragioni avevano detto "basta", ma che sul campo possono ancora dare tanto".