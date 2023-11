I Gispi Tigers ko con i Mascalzoni. Prima sconfitta

I giocatori non hanno avuto la possibilità di allenarsi secondo la tabella di marcia negli ultimi dieci giorni, a causa delle ordinanze che hanno disposto in via precauzionale la chiusura degli impianti sportivi del Comune di Prato a causa del maltempo. Ed è arrivata la prima sconfitta stagionale, per quanto di misura. I Gispi Tigers si sono arresi per un solo punto ai Mascalzoni del Canale, nella gara andata in scena ieri al Denti e valida per i playoff del campionato di rugby di Serie C. Gli ospiti si sono imposti alla luce del 14-13 finale, dopo che una meta di Ceragioli trasformata da Mancini aveva permesso agli uomini di Alessandro Boscolo ed Elia Mancini di chiudere il primo tempo sul parziale di 7-6. Mancini è poi riuscito a mettere a segno altri due piazzati, ma una meta e un successivo calcio piazzato hanno consentito ai rivali di effettuare il sorpasso, per un solo punto. Per i Tigers si tratta del primo stop stagionale, dopo tre vittorie consecutive : il gruppo aveva infatti chiuso il girone 2 al primo posto dopo aver battuto tutte e tre le rivali affrontate, totalizzando 15 punti in classifica (con 144 punti messi a segno, solo 22 quelli subìti). A seguito del violento nubifragio dello scorso 2 novembre, il Gispi non era rimasto con le mani in mano: alcuni tesserati hanno dato una mano ai residenti di Figline mentre il club ha aperto le porte degli spogliatoi agli alluvionati (promuovendo anche una raccolta di generi alimentari).

g. f.