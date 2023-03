I Dragons a tutto ritmo e cuore piegano la Synergy Valdarno

Vittoria e prestazione convincente, con ritmo, cuore, organizzazione per la Sibe Gruppo Af in serie C Gold. I Dragons superano Synergy Valdarno con un secco 89-59 e tengono il ritmo delle grandi del campionato, salendo a 34 punti (record nella storia della società) e riprendendosi il primo posto con Basket Cecina e Abc Castelfiorentino. Primo quarto di equilibrio: partono bene gli ospiti, ma la Sibe rimane agganciata e si combatte punto a punto fino al 23-20. Nel secondo quarto Prato guadagna margine, mentre la Synergy diminuisce le sue percentuali realizzative, e si arriva all’intervallo lungo con i padroni di casa avanti 42-29. Al rientro in campo dagli spogliatoi arriva la spallata al match da parte dei Dragons, che toccano anche i 30 punti di vantaggio, arrivando all’ultima sosta con 67-43. Nel quarto finale coach Pinelli ruota i suoi elementi e gestisce il vantaggio fino alla vittoria finale, concedendo spazio e minuti preziosi anche ai 2006 Rosati e Settesoldi (al suo esordio in serie C Gold). Un successo che è grande iniezione di fiducia in vista del derby con Agliana, in programma domani alle 21.15. "Abbiamo lavorato molto bene anche questa settimana e devo ringraziare lo staff che mi ha permesso di gestire i ragazzi al meglio. Poter ruotare tutti i giocatori ha fatto la differenza", commenta coach Marco Pinelli. Il tabellino della Sibe: Manfredini 2, Danesi 5, Magni 26, Staino 6, Navicelli, Ndoye 2, Smecca 10, Salvadori 10, Rosati, Pacini 12, Mascagni 16, Settesoldi. All. Pinelli.

L.M.