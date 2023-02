I Dragons a caccia del riscatto C’è la prova con l’Altopascio

Tanta voglia di riscatto per la Sibe Gruppo AF Prato in serie C Gold. Oggi alle 18 i Dragons si preparano ad ospitare Altopascio, squadra che già all’andata riuscì a battere i pratesi nei minuti finali e che è reduce da un bel successo contro Agliana. Prato deve riprendersi dallo scivolone dello scorso weekend in casa di Virtus Siena, che è costato anche il primato ai Dragons, secondi a 30 punti e a due lunghezze dalla capolista Abc Castelfiorentino. Altopascio si trova nelle zone basse della classifica con 16 punti e avrà voglia di provare il colpaccio in terra pratese per mettere in cascina punti importanti. "Sarà una partita importantissima, contro una squadra che ha già dimostrato di saperci mettere in difficoltà - commentano Marco Pinelli e Marco Gabbiani, allenatore e viceallenatore della Sibe -. Altopascio ha giocatori esperti. E’ una squadra imprevedibile e può giocarsela alla pari con tutti. Vietato prendere sottogamba l’appuntamento. Dovremo tirare fuori il meglio di noi: sarà fondamentale l’apporto di tutti, soprattutto del pubblico".

L.M.