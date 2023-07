I Dinosauri vincono il titolo di Campioni Italiani di Calcetto Open!

I Dinosauri sono campioni italiani, categoria Open, dell’Opes Toscana Calcetto. E può scattare la festa. La truppa pratese ottiene il titolo al termine di una manifestazione tiratissima, giocata a Misano Adriatico. Una coppa che giunge ai calci di rigore col punteggio di 5-4 al cospetto dell’Ethans, compagine di Pisa con la quale è stata data vita a una sfida tutta toscana. Lo stato di grazia dei Dinosauri si intuisce fin dalle battute iniziali del torneo scudetto.

I pratesi vincono infatti a punteggio pieno il loro girone, battendo in serie 2-0 il Tesino di Trento, 2-1 il New Team di Ferrara e 4-2 il Pokerspace di Arezzo. I lanieri approdano così ai quarti di finale, dove i perugini dell’Atletico Mica Tanto, che avevano chiuso in seconda piazza il gruppo C. Qui, nella prima sfida a eliminazione diretta, arriva un successo netto per i Dinosauri che con un pokerissimo approdano alle semifinali, tenendo tra l’altro la porta inviolata.

In semifinale i Dinosauri affrontano la Polisportiva Mandolesi di Fermo, che nel turno precedente aveva eliminato proprio gli aretini del Pokerspace. Anche qui i pratesi lottano ed escono vincitori dalla contesa col punteggio di 2-1.

Infine la finale, dove l’Ethans partiva con i favori del pronostico, anche alla luce delle goleade precedenti. I Dinosauri però giocano la partita perfetta, arrivano ai rigori e dal dischetto si dimostrano freddi e precisi strappando la coppa. "E’ un sogno che si avvera – raccontano i Dinosauri –. Un titolo inseguito, desiderato e che ora diventa realtà. Un’emozione grandissima".

Questa la squadra dei campioni dei Dinosauri: Simone Allori, Federico Buglisi, Lorenzo Calamai, Stefano Calamai, Yuri Diddi, Daniele Meucci, Lorenzo Meucci, Andrea Milani, Jonathan Pigna, Marco Rosati, Alessio Sarti, Andrea Signori.