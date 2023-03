I Dinosauri strapazzano la Rubrica Primi tre punti per i Diavoli

Restano a punteggio pieno solo i Dinosauri nella Fase Provinciale del campionato di calcio a 5 promosso dall’Opes Toscana Calcetto. Dopo due giornate di gare la capolista si impone 7-4 nello scontro diretto con la Rubrica e resta da sola al vertice della manifestazione, in attesa del match della Divano Kiev contro lo Shakhtar Sacra. Tornando alla gara dei Dinosauri, a trascinare la capolista è il pokerissimo di Diddi, a cui fanno seguito i gol di Meucci e Sarti. Per la Rubrica tripletta di Attucci e marcatura di Conti. Chi centra i primi tre punti nel torneo è il gruppo dei Diavoli dei Balcani che passeggiano 16-2 sulla Casa del Popolo Bacchereto. Adem Mehdihoxha fa nove gol, Cepele, Jeshili e Klaidi Mehdihoxha ne realizzato due a testa, e infine rete di Oltjan Mehdihoxha. Per la Cdp a bersaglio Innocenti e Lorenti. Infine il New Team Lyons supera (4-2) il Masterfurios. Passando all’Opes League, Replay e Mambo 2014 condividono la vetta in attesa del match fra Giocagiò Team e Manchavevi. Questi i risultati: Bayer - Stella Rossa by Night 5-7, Mambo 2014 - Roberta 3-1, Il Vergè - Replay 2-4.