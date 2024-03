Rugby: i Cavalieri Union espugnano Napoli, il sogno playoff continua

Prato, 3 marzo 2023 - “Siamo stati bravi a contenere il ritorno dei nostri rivali nella ripresa. Una partita impegnativa, che ci lascia cinque punti importanti”. Parola del presidente Francesco Fusi, che ha così commentato il 45-20 esterno che i Cavalieri Union hanno imposto al Napoli Afragola, nel match valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A di rugby. E hanno così conquistato la quattordicesima vittoria stagionale, in altrettanti incontri. Capitan Puglia e soci consolidano ulteriormente la seconda posizione nel girone 3, alle spalle della Lazio capolista, e possono continuare a sognare la conquista dei playoff. Archiviata la trasferta campana, è quindi il momento di ricaricare le batterie sfruttando la mini-sosta. Anche se il gruppo continuerà ad allenarsi, per farsi trovare pronto alla ripresa del torneo che si concretizzerà il prossimo 17 marzo al Chersoni di Iolo contro Villa Pamphili NAPOLI AFRAGOLA: Iervolino, Borsa (60’ Cioffi), Scaldaferri, Di Fusco, Antonelli, Balzi, Di Tota, Lauro (46’ Belfiore), Brusca, Errichiello (47’ Foggiano), Peradze (47’ Iazzetta), Russo, Guerriero (45’ Tenga), Aiello, Notariello (60’ Campoccio). All.: De Gregori CAVALIERI UNION: Fondi (65’ Pesci), Guidoreni, Marioni, Pancini, Fattori, Puglia (46’ Magni), Marzucchi (46’ Renzoni), Facchini (52’ Attucci), Righini, Ciampolini, Casciello, Mardegan (46’ Gianassi), Sassi (46’ Sansone), Giovanchelli, Rudalli (46’ Dardi). All: Chiesa. Marcatori: 4’ m Pancini tr Puglia (0 a 7), 7’ cp Scaldaferri (3 a 7), 8’ m Righini tr Puglia (3 a 14), 16’ m Fattori (3 a 19), 28’ m Guidoreni tr Puglia (3 a 26), 30’ m Guerriero tr Scaldaferri (10 a 26), 38’ m Righini tr Puglia (10 a 33); 55’ m Notariello (15 a 33), 63’ meta di punizione Cavalieri Union (15 a 40), 73’ m Marioni (15 a 45), 37’ m Di Fusco (20 a 45) G.F.