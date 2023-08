I Cavalieri si scaldano per la nuova stagione "L’obiettivo è di arrivare fra le prime tre"

"L’obiettivo minimo stagionale dovrà essere quello di arrivare fra le prime tre, per essere nella "nuova" Serie A1 il prossimo anno. Ma già in questa stagione vogliamo alzare ulteriormente l’asticella, rispetto a quanto fatto pochi mesi fa". E’ la dichiarazione d’intenti di Lorenzo Puglia, che si appresta ad iniziare la seconda annata da capitano dei Cavalieri Union. Insieme ai compagni, ha ripreso gli allenamenti lunedì scorso al Montano di viale Galilei, agli ordini di coach Alberto Chiesa. Nel mirino c’è l’esordio nella Serie A 202324, che si concretizzerà il prossimo 8 ottobre con la "matricola" Olimpic Roma al Chersoni di Iolo. Una sfida dall’esito scontato, sulla carta, con la bilancia del pronostico che pende a decisamente a favore dei ragazzi di Chiesa. Ma proprio per questo Puglia invita alla prudenza e a dare comunque il 100%. "Affronteremo una neopromossa che ha fatto molto bene nello scorso torneo di Serie B – ha aggiunto il diretto interessato – senza contare che nelle scorse settimane si è ulteriormente rinforzata. Ecco perché sottovalutarli sarebbe un errore". Un discorso potenzialmente valido anche per gli impegni immediatamente successivi: la seconda giornata porterà in dote il derby con la neonata Unione Firenze, mentre la terza proporrà lo scontro diretto con Capitolina. "E’ ovvio che le "gare di cartello" saranno quelle con Lazio e Capitolina – ha aggiunto il mediano d’apertura marchigiano, confermando come a suo avviso anche stavolta la vetta del girone 3 sarà una corsa a tre fra i Cavalieri e i due sodalizi della capitale – ma tutte le partite saranno insidiose, a mio avviso. Non sottovaluterei nemmeno i due derby toscani con Livorno e Firenze, ad esempio". Il primo test dovrebbe tenersi il prossimo 16 settembre contro gli emiliani del Noceto, nell’ambito della seconda edizione del "Torneo del Tessile": un’amichevole interessante che dovrà servire in primis per ritrovare il ritmo-partita, visto che al netto dei tre acquisti (oltre ai soliti giovani promossi definitivamente in prima squadra) e di qualche addio la squadra è per il 90% quella capace di arrivare sino ai playoff, lo scorso maggio. E proprio l’anno in più d’esperienza maturato nel frattempo potrebbe rappresentare un ulteriore punto di forza da sfruttare al massimo. "La rosa attuale è praticamente la stessa del 202223 – ha chiosato Puglia – e vogliamo partire con il piede giusto".