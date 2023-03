I Cavalieri puntano i playoff E ora la sfida con l’Avezzano

Centrare la tredicesima vittoria stagionale, per continuare a cullare il sogno playoff. Questo l’obiettivo con cui i Cavalieri Union Prato Sesto affronteranno in trasferta l’Avezzano, nel match valido per il recupero della quindicesima giornata di Serie A 202223 che prenderà il via alle 14.30 odierne.

Un match fissato prima per lo scorso 26 febbraio, poi rimandato a causa del residuato bellico rivenuto nelle vicinanze del campo sportivo abruzzese che ha richiesto l’intervento degli artificieri. Gli uomini di coach Alberto Chiesa sono terzi nel girone 3 con 56 punti, ad otto lunghezze dalla seconda posizione occupata da Capitolina (che però ha una gara in più). Battendo i rivali abruzzesi ed aggiudicandosi l’intera posta in palio, il divario si ridurrebbe a tre punti, con il secondo scontro diretto ancora da disputare (potendo contare sul successo di poche settimane fa) e la consapevolezza che i romani devono ancora incontrare la corazzata Lazio. Ci sono le premesse per essere fiduciosi, a patto di battere gli avversari odierni. L’Avezzano è sì una squadra solida (come testimonia la loro quarta piazza) ma il 49-14 con cui Puglia e compagni vinsero all’andata al Chersoni dimostra come l’impresa sia alla portata. "Dobbiamo comunque continuare a lavorare a testa bassa – ha confermato Chiesa – perché la strada imboccata è quella giusta".

Giovanni Fiorentino