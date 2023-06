"I Cavalieri meritano 8" Capitan Puglia dà i voti

"Non posso non essere soddisfatto della mia prima stagione da capitano. Un voto al nostro campionato? Avrei detto 10 se fossi stati promossi in Top10 o 9, se avessimo raggiunto la finale. Su queste basi direi 8 quindi, un voto comunque più che positivo". Lorenzo Puglia ha così tracciato un bilancio dell’ultima annata dei Cavalieri Union, chiusasi con la conquista dei playoff e l’eliminazione in semifinale contro il Vicenza.

Per il mediano d’apertura marchigiano si trattava della prima con la fascia al braccio, dopo aver raccolto l’eredità di Alessandro Lunardi nel 2022. E al pari dei compagni, può comunque guardare i numeri con soddisfazione: gli uomini di Alberto Chiesa hanno vinto ben diciassette delle ventidue partite stagionali fra "regular season" e spareggi-promozione, confermandosi fra le migliori squadre di tutta la Serie A 202223. Solo la Lazio e i vicentini (ovvero i due club che si sono giocati la finalissima per lo spareggio, al Chersoni) sono riusciti a battere il sodalizio pratese. "Non vedo in tutta sincerità grandissime differenze sul piano tecnico, fra noi e le due finaliste – ha commentato Puglia – personalmente, penso che a fare la differenza l’abbia fatta in primis la profondità della rosa. Siamo arrivati all’ultimo atto un po’ "corti", con i giocatori contati". La dirigenza si è ad ogni modo mossa per rimpolpare l’organico e pochi giorni fa è stato annunciato l’innesto del ventiduenne Thomas Sassi, sceso dalla Top10 dopo avervi giocato con Calvisano e Viadana. Desta infine curiosità la riforma dei campionati prevista per il 202425, che dovrebbe dare origine ad una "Top8" e forse ad una "Serie A1" di respiro nazionale. L’obiettivo dei Cavalieri, almeno per quanto concerne la Serie A 202324, resta comunque lo stesso. "Una formula particolare che renderebbe ogni partita un playoff, in pratica. Sarebbe molto più difficile, ma anche più stimolante. Vedremo – ha chiosato Puglia – in ogni caso, noi dovremo ripartire dai risultati di quest’anno facendone un trampolino di lancio: se stavolta siamo arrivati in semifinale, il prossimo anno dovremo puntare almeno a raggiungere la finalissima".

Giovanni Fiorentino