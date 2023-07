I Cavalieri già al lavoro Preparano il campionato

La Serie A 202324 prenderà il via fra poco meno di tre mesi. Il giorno giusto potrebbe già essere quello del 1 ottobre, con la domenica successiva in seconda battuta. Di certo c’è che i Cavalieri Union hanno già iniziato la prima fase della preparazione che dovrà condurre il gruppo al debutto in campionato: gli uomini di Alberto Chiesa si alleneranno sino al 20 luglio, per poi osservare un mese di pausa e ripartire il 28 agosto.

Destano curiosità anche le amichevoli pre-campionato: capitan Puglia e soci dovrebbero vedersela il prossimo settembre contro Noceto, Parabiago e Calvisano. Squadre che il sodalizio pratese non ritroverà nel proprio raggruppamento, con tutta probabilità. E anche se la composizione dei gironi non è ancora stata ufficializzata, si va in buona sostanza verso la conferma della formula e delle protagoniste dello scorso anno. L’unica novità annunciata sarà l’Olimpic Roma, che dovrebbe aggiungersi alle già note Primavera, Villa Pamphili, Pesaro, Avezzano, Civitavecchia e Livorno. Ma in ogni caso, la vetta del girone da comporre sulla base di criteri geografici (in primis) sarà con tutta probabilità una "questione a tre" Fra Cavalieri, Lazio e Capitolina. Proprio i bianco-celesti partono forse con i favori del pronostico, considerando i 100 punti totalizzati durante la "regular season" e la corsa interrottasi solo nella finale playoff contro Vicenza. Chissà però che un assist ulteriore per i "tuttineri" non possa arrivare dal mercato, dopo gli arrivi già annunciati di Thomas Sassi, Enrico Gianassi ed Andrea Pancini.