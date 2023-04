I Cavalieri battono Livorno E adesso sono secondi

CAVALIERI UNION

33

LIVORNO

24

CAVALIERI UNION: Castellana (60’ Fattori Va), Fattori Vi (65’ Gardinale), Marioni, Marzucchi, Pesci, Puglia, Renzoni, Righini, Zucconi (53’ Reali), Dalla Porta (65’ Carafa), Mardegan, Ciampolini (44’ Nifo), Battisti (42’ Di Leo), Giovanchelli (42’ Rudalli), Bartolini (42’ Sansone). All.: Chiesa

LIVORNO: Gesi (64’ Meini), Saleme, Nanni (70’ Stiaffini), Cristiglio, Martinucci (60’ Bartolomucci), Rolla, Tomaselli, Basha, Piras, Mannelli, Gragnani, Chiti (66’ Pardini), Ficarra (41’Aranda), Mattei, Andreotti. A disposizione: Scrocco, Freschi. All.: Zaccagna

Arbitro: Bonato di Padova, coadiuvato da Peri di Lucca e Gaggioli La Spezia

Marcatori: 2’ m. Mannelli, 8’ m. Zucconi (tr. Puglia), 16’ m. Giovanchelli (tr. Puglia ), 26’ m. Renzoni (tr. Puglia) 41’ m. Giovanchelli (tr. Puglia) , 55’ m. Cristiglio (tr. Nanni) , 69’ m. Meini, 77’ m. Pesci

Serviva una vittoria, per certificare il controsorpasso ai danni di Capitolina. Ed è arrivata: i Cavalieri Union hanno battuto nuovamente Livorno e si sono assicurati la seconda posizione in classifica, insieme al sedicesimo successo stagionale in campionato. Un 33-24 maturato ieri al Chersoni, nel match valido per la ventesima giornata della serie A 202223, al termine di un incontro forse un po’ più combattuto del previsto. I primi ad andare in meta sono stati infatti i labronici, prima che la reazione locale culminata con le mete di Zucconi, Giovanchelli (due volte) e Renzoni portasse il parziale sul 28-5. Nella ripresa gli avversari sono rientrati decisi ad accorciare le distanze ed è servita una nuova meta messa a segno da Pesci per allargare il margine di sicurezza. E adesso, la classifica del girone 1 si fa decisamente interessante: Puglia e compagni salgono a 76 punti, staccando di due lunghezze Capitolina. Una piazza che con tutta probabilità garantirà ai tuttineri la qualificazione ai playoff come miglior seconda, su queste basi. Ecco perché l’obiettivo resta quella di mantenerla ad ogni costo, dando il 110% anche nelle ultime due sfide della regular season.

"Abbiamo disputato un’ottima gara per sessanta minuti, poi ci siamo forse rilassati un po’ troppo – ha commentato il tecnico Alberto Chiesa – volevamo tornare al secondo posto e ci siamo riusciti. Avanti così, la strada è quella giusta".

Giovanni Fiorentino