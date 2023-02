I Cavalieri a Civitavecchia Chiesa: "Non fermiamoci"

Centrare l’undicesimo successo stagionale, continuando a correre in classifica. Questo, senza se e senza ma, l’obiettivo con cui i Cavalieri Union affronteranno la trasferta odierna. L’avversario del match che si inizierà nel pomeriggio alle 14.30 è il Civitavecchia, nella terza sfida sull’asse Prato – Roma valida per la tredicesima giornata della Serie A. Gli uomini di Alberto Chiesa partono senza ombra di dubbio con i favori del pronostico, anche alla luce del 76-16 imposto ai romani nella gara d’andata al Chersoni. I Cavalieri sono attualmente secondi nel girone 3 del campionato, con 47 punti. La capolista Lazio è prima a quota 55 e sembra ad oggi giocare un torneo a parte ma quest’anno anche la miglior seconda dei tre gironi avrà la possibilità di giocarsi la promozione in Top10. E mantenendo questo ritmo sino alla fine della "regular season", il club pratese ha in prospettiva ottime chance di qualificarsi agli spareggi. "La squadra è complessivamente in buona salute. Ci attende un ciclo di quattro partite che chiariranno quali sono le nostre vere ambizioni – ha confermato Chiesa – cercheremo di affrontare al meglio questo blocco di impegni e lo faremo utilizzando tutti i giocatori della rosa. Ho chiesto ai ragazzi di mettersi a disposizione con il massimo impegno. La risposta è stata positiva e sono soddisfatto del lavoro che stiamo facendo".

Giovanni Fiorentino