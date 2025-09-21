Hockey, Stefano Zampoli conquista il primo trofeo stagionale

Prato, 21 settembre 2025 - E' reduce dalla medaglia di bronzo conquistata con la Nazionale, ai recenti europei in Portogallo di hockey su pista. Ha ripreso gli allenamenti con i compagni dell'Hockey Trissino, mettendo subito nel mirino la Supercoppa Italiana da conquistare nella doppia finale contro gli Amatori Lodi (con la gara d'andata fissata per il prossimo sabato). Intanto, Stefano Zampoli ha inaugurato anche la stagione 2025/26 con un trofeo pre-campionato: il portiere di Prato ha dato il proprio contributo nel far sì che il Trissino si aggiudicasse la settima edizione del “Memorial Gianni Stefani”, battendo il Valdagno per 6-5. Dal 2021, anno del suo arrivo in Veneto (dopo un quinquennio tra le fila del Monza, che lo prelevò giovanissimo dall'allora HP Maliseti) Zampoli ha aggiunto solidità ad un organico già competitivo come quello del Trissino, capace in questi quattro anni di vincere tre Scudetti, una Champions League, una Intercontinental Cup, due Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. Ed il giocatore pratese classe 1999 punta adesso ad incrementare ulteriormente il proprio palmarès: l'ultima annata ha lasciato in dote il “double” campionato-coppa ed è quindi per questo che Zampoli e compagni saranno indubbiamente la squadra da battere, in vista del prossimo campionato di Serie A1.

G.F.