Guazzini concentrata sulle sfide del Nord Europa Oggi il Giro delle Fiandre, il 9 la Parigi-Roubaix

Buon esordio per Vittoria Guazzini (foto) nella prima gara del trittico che la vede impegnata nel Nord Europa. La campionessa di Poggio a Caiano ha conquistato infatti il quarto posto nella Dwars Door Vlaanderen vinta per distacco dalla fortissima olandese Demi Vollering giunta in solitaria sul traguardo con una quarantine di secondi di vantaggio. Nella volata del gruppo per il secondo posto l’italiana Consonni e la Vos hanno anticipato l’atleta pratese comunque soddisfatta dell’esito della prestazione a dimostrazione della buona condizione atletica. Ora Vittoria Guazzini è attesa dalle due classiche monumento, sicuramente più impegnative e difficili, il Giro delle Fiandre in programma per oggi e soprattutto la Parigi-Roubaix che si disputerà nel giorno di Pasqua domenica 9 aprile. La La "Rubè" è stata per Vittoria sempre un sogno. "Non ho mai nascosto il desiderio di far bene nelle classiche e di vincere la corsa delle pietre, è una gara che amo e mi ricordo la grande emozione quando l’ho corsa la prima volta – aveva detto alcuni giorni fa proprio a La Nazione – Quest’anno vado alla ricerca di un risultato, ho un’ottima condizione, il morale è alto".

