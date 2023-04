Guarducci d’argento in Coppa Italia

Lo scorso anno si laureò campionessa italiana nella categoria "juniores", per poi conquistare una medaglia d’argento a febbraio in Coppa Italia di Serie A2 di judo ad Ostia. E nei giorni scorsi, Elena Guarducci ha ottenuto un altro secondo posto che vale però oro, in quanto conquistato "fuori categoria". La diciottenne pratese ha infatti agguantato un ulteriore argento sempre nella realtà laziale, nell’ambito della Coppa Italia di Serie A1. Un risultato importante in quanto si trattava di una competizione dedicata alle atlete U36, che ha visto Guarducci sfidare agoniste ben più esperte. La giovane judoka, cresciuta nella Kyu Shin Ryu, milita da ormai qualche anno nell’Akiyama Settimo di Settimo Torinese: si è trasferita in Piemonte nel 2020 ed è allenata dai maestri Piero e Massimo Toniolo (mentre la preparazione fisica è affidata al padre Andrea). E la prossima sfida la porterà a guardare all’Europa: dopo il settimo posto ottenuto qualche giorno fa nell’European Cup di Coimbra, in Portogallo, Elena combatterà il 16 aprile in Polonia. "Sono soddisfatta dei risultati sin qui ottenuti – ha ribadito Guarducci – e mi auguro di continuare su questa strada anche in futuro".