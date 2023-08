Grinta e voglia: Brando promuove il Prato "L’atteggiamento in campo è quello giusto"

"C’è da lavorare su tante cose, indubbiamente. L’atteggiamento che ho visto in campo però mi è piaciuto, ed è quello che dovremo mantenere per tutta la stagione". Lucio Brando ha commentato così la performance del Prato nell’allenamento congiunto con il San Donato Tavarnelle, finito 1-1. Per i biancazzurri si trattava della prima uscita stagionale, dopo la fine del ritiro a Fanano. E anche per questo motivo, tenendo conto del fatto che la condizione atletica non può ancora essere quella ottimale, l’allenatore vede il bicchiere mezzo pieno anche perché la squadra si è mostrata propositiva, mostrando un’intensità di gioco piuttosto inusuale per il periodo. Nelle intenzioni di Brando il suo Prato dovrà puntare molto sul ritmo-partita. anche quando, tra non molto, arriverà il momento di fare sul serio.

"Sono soddisfatto della prestazione, anche perché si è trattato di una partita anomala da più punti di vista. Siamo tornati dal ritiro numericamente contati, con due o tre giocatori a rischio che hanno stretto i denti – ha proseguito – abbiamo terminato la gara senza grandi intoppi sotto il profilo muscolare ed è questa la prima nota positiva". Non sono mancati altri sorrisi: Addiego Mobilio, al netto del gol, sembra potenzialmente capace di confermare quanto di buono evidenziato nella scorsa annata, soprattutto prima dell’infortunio. E anche il portiere Fogli ha ben figurato, neutralizzando il rigore che avrebbe potuto garantire la vittoria al San Donato. Brando ad ogni modo ha approfittato dell’occasione per ruotare ampiamente gli uomini a sua disposizione, tanto per affinare gli automatismi di gioco quanto per consentire loro di mettere minuti nelle gambe. C’è stato spazio anche per alcuni prospetti del settore giovanile, con particolare attenzione a quelli che potrebbero ritagliarsi uno spazio importante. "Abbiamo mandato in campo diversi giocatori delle giovanili, guardando anche al futuro – ha confermato il tecnico – adesso dobbiamo ad ogni modo continuare a lavorare per farci trovare pronti".

La serie D dovrebbe prendere il via il prossimo 3 settembre, con l’esordio in campionato che dovrebbe essere preceduto da quello in Coppa Italia (con il primo turno programmato per il 27 agosto). A breve dovrebbe essere poi resa nota la composizione definitiva dei vari gironi del torneo. Ma a prescindere da quali saranno le rivali da affrontare, il Prato mira a disputare una stagione importante, con l’obiettivo di migliorare il piazzamento della scorsa annata.

Giovanni Fiorentino