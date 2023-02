Un accordo di collaborazione per agevolare la diffusione della scherma e per formare i futuri maestri della disciplina a livello nazionale. E che mira quindi a fare di Prato uno dei principali centri d’Italia, per quanto ne riguarda la formazione. Questo l’obiettivo finale dell’intesa sottoscritta nei giorni scorsi fra la Scherma Prato, l’Accademia Nazionale di Scherma e il Cgfs. "Il Centro giovanile di formazione sportiva metterà a disposizione la sua sessantennale esperienza – ha commentato Gabriele Grifasi, presidente del Cgfs – per scrivere i manuali su cui studieranno le nuove generazioni di istruttori di scherma, con la guida pratica e logistica fatta dalla Scherma Prato". Alla firma, insieme al numero uno dell’Ans Pasquale La Ragione, era presente anche il dirigente scolastico del Gramsci-Keynes, Stefano Pollini. Il ruolo dell’istituto sarà fondamentale, visto che la dirigenza ha messo a disposizione lo spazio che conterrà i 3mila volumi che l’Accademia trasferirà da Napoli a Prato. In città, insomma, arriveranno schermidori da tutta Italia a sostenere le prove per diventare maestri.