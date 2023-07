Grandi acquisti Calcio giovanile Maliseti: tutti i nomi

Arrivano i primi colpi di mercato per la Juniores Elite del Maliseti Seano. La società amaranto ha annunciato la conferma dell’attaccante Leonardo Palumbo, perno l’anno scorso degli Allievi d’Elite, e quest’anno promosso nella categoria superiore. Restando nel reparto avanzato il primo nuovo innesto arriva dallo Sporting Arno. Si tratta di Lucky Christian Osasumwen. A proposito di promozioni dagli Allievi Elite, il salto arriva anche per il centrocampista Tommaso Taglioli. Dalla Zenith Prato arriva invece l’attaccante classe 2005 Klajdi Mema. Passando all’Under 16 Allievi B, il Maliseti Seano acquista dallo Iolo le prestazioni di Jack Zhu, poi dalla Galcianese quelle di Omar Dabbabi, e dalla Valbisenzio Academy quelle del centrocampista Diego Maione. Sempre dai valbisentini approda in via Caduti Senza Croce pure il difensore Leonardo Ciardi. Per i Giovanissimi regionali da annotare gli acquisti di Gianluca Gori dal Cf2001, del difensore ex Zenith Prato Gabriel Di Motta, e dell’attaccante Silvio Traversari.