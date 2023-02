Grande tennis all’Etruria Prato conquista sei titoli

Sei titoli toscani senior per la provincia di Prato. Al Ct Etruria di Prato si sono conclusi i Campionati Toscani Indoor Senior 2023 con l’assegnazione di ben 14 titoli regionali e tra i campioni toscani figuravano anche tanti pratesi. Nel dettaglio: Massimiliano Di Vita (Ct Etruria) nell’Over 55, Dario D’Amico (Ct Etruria) nell’ Over 40, Elena Cortesi (Ct Etruria) tra le Ladies 35, Maurizio Lastrucci e Lorenzo Fedi (Tennis Costa Azzurra) nel doppio Over 50, la coppia composta da Franco Mazzoni e Giampaolo Gentili (Tc Prato) nel doppio Over 55 e il duo Francesca Ciardi-Enrico Innocenti (Tc Prato) nel doppio misto. "L’intero consiglio direttivo desidera ringraziare il comitato regionale per aver assegnato al nostro circolo per la quarta volta consecutiva l’organizzazione del prestigioso torneo – spiega il presidente del Ct Etruria, Marco D’Alo’ –. Ringraziamo anche Alberto Bandini responsabile regionale del settore veterani, il giudice arbitro Alessio Bustone, la segreteria, gli assistenti del circolo e tutti i volontari che hanno accolto oltre 100 tennisti da tutta la Toscana per questi campionati. L’appuntamento è per il prossimo anno con una nuova edizione". Il Ct Etruria ha aperto la stagione veterana del tennis, che ora prevede i campionati italiani indoor senior al Village di Grosseto e ben 5 tappe dell’Itf senior, oltre al circuito regionale.

L. M.