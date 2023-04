Golfitaliano Cup alle Pavoniere La vittoria va ad Alessio Faggi

Sabato 8 aprile, alla vigilia di Pasqua, i golfisti pratesi si sono ritrovati al Golf Le Pavoniere prendendo parte alla Golfitaliano Cup sponsorizzata dalle Cantine Santadi. Il sole ha accompagnato i giocatori impegnati sulle 18 buche da campionato disegnato da Arnold Palmer nel parco dell’antica residenza dei Medici che si è presentato in eccellenti condizioni. Alessio Faggi ha vinto la gara con un giro in 76 colpi, con ben quattro birdie nello score. In prima categoria Davide Alciato Botta ha realizzato il miglior punteggio netto assoluto, ben 39 punti, contro il quale nulla ha potuto Michele Jermann, alle sue spalle con 35. Ha completato il podio il milanese Filippo Rocca con 34. In seconda Massimo Breschi (35) ha vinto l’avvincente testa a testa con Daniele Nistri che ha terminato a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Morena Benedetti (32) è stata premiata quale miglior lady mentre Giacomo Martineti (34) del Golf Quarrata è risultato il miglior senior.

Andrea Ronchi