Golf: Folonari spadroneggia sul green delle Pavoniere

L’attività agonistica al Golf Le Pavoniere prosegue incessante anche nel mese di agosto con appuntamenti ogni fine settimana. Quello che ha preceduto Ferragosto si è aperto con The Beer Trophy, giocato in un clima goliardico.

Il fiorentino Francesco Folonari ha vinto completando le 18 buche da campionato in 71 colpi, uno meglio del par del percorso. In prima categoria Alberto Innocenti (40) ha preceduto Manrico Sborgi (37) mentre in seconda Antonello Carlucci (44) è stato irraggiungibile anche per il bravo Massimo Casté (42). Premi speciali ad Alessia Nebuloni (37) e Andrea Zorzetto (38), rispettivamente migliori lady e senior. Domenica 13 agosto Folonari si è ripetuto imponendosi, con 74 colpi, nella gara Black Jacket. Simone Ginanni (38) e Matteo Castagnoli (42) si sono imposti nelle due categorie nette precedendo rispettivamente Pierluigi Lay (37) e Guido Bigiarini (37). Giulietta Gallistru (35) è stata la miglior lady mentre Oscar Cerbai (37) il senior.

