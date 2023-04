Goleada della Zenith contro Sesto

Ventidue gol per ribadire la propria supremazia in campionato e tenere a distanza le inseguitrici. Finisce in goleada il match degli Allievi provinciali della Zenith Prato che passeggiano letteralmente al Chiavacci sul Sesto 2010. I bluamaranto vincono nettamente e restano al comando della graduatoria con un punto di vantaggio su Virtus Comeana e Lanciotto, a loro volta vincenti nell’ultimo turno. I medicei si impongono agevolmente in casa 11-0 sul Vernio, con un D’Amico scatenato autore di sei reti, i fiorentino firmano invece un tris casalingo ai danni della Valbisenzio Academy, siglato tutto da Colletti. A tre punti di ritardo troviamo invece il Tobbiana, anch’esso vincente nel weekend: cinque i gol messi a segno dai gialloblù ai danni del San Lorenzo (le reti sono di Forti, Kouadio, doppietta Giovanchelli, e Toccafondi). Infine gli altri risultati. Il Chiesanuova perde 6-0 in casa contro La Querce, il Prato Nord cede al Galleni 3-1 al cospetto della Pietà 2004 e la Galcianese crolla 4-1 al Conti contro il Poggio a Caiano.