Gol di D’Alò e Melani: lo Jolo non si ferma

La classifica appare ancora sfalsata, visto che le partite rinviate poco più di una settimana fa a causa del maltempo verranno recuperate dopodomani. Ma la ventitreesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria, andata in archivio ieri, ha comunque fornito indicazioni utili alle formazioni pratesi. Iniziando dal girone B di Prima Categoria, dove la corsa dello Jolo prosegue a pieno ritmo: D’Alò e Melani hanno firmato il 2-1 in rimonta nella tana dell’Acciaiolo, che vale temporaneamente il terzo posto in classifica. Può comunque sorridere anche il C.F. 2001, dopo aver strappato un punto allo Staffoli (1-1, gol pratese di Bettazzi).

Nel girone F di Seconda Categoria, il CSL Prato Social Club primo della classe ha mancato di nuovo l’appuntamento con la vittoria: gli uomini di mister Rondelli non sono riusciti ad andare oltre il pari interno a reti inviolate contro l’Olimpia Quarrata, ma il primato non è certamente tornato in discussione visto che il vantaggio sulle principali concorrenti resta di ben dieci lunghezze. Anche grazie al Mezzana, che ha fermato il Pistoia Nord sul 2-2. Risalgono le quotazioni della Galcianese, grazie al 2-0 interno sul fanalino di coda Vinci propiziato da Greco e da Caselli. Affermazione che vale la settima posizione in graduatoria al pari de La Querce, che è tornata a Prato dopo aver pareggiato per 1-1 con il Cintolese (con Bini mattatore). Una buona prestazione corredata dagli acuti di Dondini e Tarantino non è invece bastata al Prato Nord, considerando che il Montalbano Cecina si è imposto 3-2. Nel girone G è invece la Pietà a far festa, dopo il 2-0 casalingo sul Pian di San Bartolo che consolida il secondo posto. Rimanda invece a domenica prossima il Poggio a Caiano, caduto per 1-2 nella tana della Laurenziana.

La Virtus Comeana tenta di allontanarsi sempre più dalla zona playout e il 2-1 inflitto al Sesto conferisce quindi un certo margine di sicurezza, sotto questo profilo. Limita i danni il Vernio, con Pucci in gol nell’1-1 maturato fra le mura amiche contro il Real Peretola. E dalle retrovie sembra risalire lo Sporting Seano, che alla luce degli Squilli di Pacini, Masini e Calamai ha regolato il Prato Sport in virtù del 3-1 finale.

Giovanni Fiorentino