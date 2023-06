Giulio Campagna, astro nascente del tennistavolo pratese, vicecampione d'Europa Under 13

C’è anche un po’ di Prato e del Ciatt Prato nello splendido risultato ottenuto dalla nazionale italiana Under 13, vicecampione d’Europa ai recenti europei di tennistavolo. Nella selezione azzurra, che ha chiuso la manifestazione con una prestigiosa medaglia d’argento a squadre miste e con tanti altri buoni risultati nei tornei individuali e di doppio, c’era anche Giulio Campagna, astro nascente del tennistavolo pratese. Nella finale del torneo a squadre misto gli "azzurrini" si sono arresi solo di fronte alla Turchia, dopo aver superato per 3-2 Ucraina e Svezia e aver annientato con un secco 3-0 la Spagna in semifinale. Nel singolare maschile Giulio Campagna è terminato secondo nel girone 10 eliminatorio, centrando comunque la qualificazione alle fasi successive dopo il successo per 3-0 (11-6, 11-5, 11-3) sul greco Dimitrios Georgallidis e per 3-0 (11-5, 11-4, 11-5) sul portoghese Bernardo Antunes e malgrado la sconfitta per 3-1 (15-13, 4-11, 7-11, 7-11) incassata dall’ucraino Volodymyr Nevizhyn.

Nel tabellone ad eliminazione diretta l’atleta del Ciatt Prato ha poi vinto con lo spagnolo Roger Quesada per 3-2, ma è stato eliminato ai sedicesimi di finale dal turco testa di serie numero tre del seeding, Gorkem Ocal, che si è imposto 3-0 nonostante Campagna abbia giocato due dei tre set sempre avanti nel punteggio, anche di 4 punti. Nel doppio misto, infine, Campagna, in coppia con Gloria Picu, è stato eliminato ai 32esimi di finale dopo la sconfitta per 3-0 (7-11, 5-11, 7-11) subita dai cechi Filip Racak e Hanka Kodetova. Un’esperienza nel complesso assolutamente positiva per gli azzurri e per il giovane tennistavolista pratese, che ora spera di partecipare con la nazionale anche ai prossimi appuntamenti di grande livello: gli "Eurominichamps" di Strasburgo, WTT Youth Contender Varazdin (Croazia) e WTT Youth Contender Otocec 2023 (Slovenia).

L. M.