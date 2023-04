Gispi, un’annata di successi Ecco tutti gli ultimi risultati

Il club è finalmente pronto a riprendere l’attività a pieno regime, dopo la pausa per le festività di Pasqua, ormai trascorsa. E l’obiettivo di quest’ultimo scorcio stagionale resterà quello di accompagnare il percorso di crescita dei giovanissimi rugbisti, mentre un occhio va già all’organizzazione del "Torneo Denti – Reali" (con l’edizione 2023 della rassegna che sarà presentata dopodomani in Comune). Il Gispi sta ad ogni modo attraversando un momento più che positivo e ci sono gli ultimissimi risultati colti nei giorni scorsi dalle varie formazioni del club a testimoniarlo. Iniziando dalla prima edizione del "Torneo del Rinoceronte", organizzato nei giorni scorsi dai "cugini" del Sesto Rugby a Sesto Fiorentino (con l’ex-Cavaliere Lorenzo Pani in veste di testimonial d’eccezione). Una competizione che vedeva al via club provenienti da tutta Italia, nella quale i "gispolotti" hanno ben figurato: la squadra U11 ha concluso la kermesse al secondo posto, mentre gli U13 si sono piazzati terzi. Buoni i riscontri delle altre rappresentative del Gispe, impegnate nei rispettivi campionati: una rappresentativa U15 ha battuto 17-0 il Livorno in trasferta, mentre l’altra si è arresa 22-0 al Florentia.