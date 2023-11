Gispi Tigers senza paura. Gambassi va ko

Un’altra vittoria, che fa il paio con quella ottenuta all’andata e permette alla squadra di riprendere

un ruolino di marcia interessante. Prosegue

il momento positivo dei Gispi Tigers, che hanno ancora nel mirino l’approdo nel girone-promozione della serie C. Che, di questo passo, non dovrebbe sfuggire: gli uomini di Alessandro Boscolo

ed Elia Guastini hanno nuovamente battuto Gambassi, nel match esterno svoltosi ieri e valido per i playoff. Un 16-0 al termine di un incontro instradato sui giusti binari sin dal principio, per i rugbisti pratesi: un piazzato di Doni e una meta di Paoli (trasformata) hanno consentito di chiudere la prima frazione sul 10-0. Nella ripresa lo stesso Doni ha fissato definitivamente il punteggio con altri due calci. Un successo che rafforza oltretutto l’autostima: il gruppo tornerà in campo fra

due settimane, contro Cortona o Bellaria.