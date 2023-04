Gispi Tigers per il terzo posto Bisogna sconfiggere i Mascalzoni

Vincere aggiudicandosi l’intera posta in palio, in modo tale da riconquistare subito il terzo posto appaiando proprio gli avversari odierni. Questo l’obiettivo con cui i Gispi Tigers affronteranno i Mascalzoni del Canale, nel match valido per la quinta giornata della fase interregionale della serie C 202223. Un incontro che inizierà alle 15.30 odierne, a Cecina. E che mette di fronte due delle squadre più forti del raggruppamento: escludendo l’attuale capolista Gubbio e il Vasari Arezzo, che stanno evidenziando un rendimento decisamente superiore al resto delle contendenti, saranno proprio il sodalizio pratese e quello livornese a giocarsi la terza piazza. Gli uomini di Alessandro Boscolo ed Elia Guastini stanno sin qui disputando un’annata più che positiva: sono quarti nel girone 1 con 30 punti e hanno vinto sette delle undici gare giocate in questa fase. Davanti a loro, in classifica, ci sono proprio i Mascalzoni del Canale, tra l’altro già battuti a Coiano all’andata (13-0). Ecco quindi che il gruppo mira a ripetersi, per un’impresa che (per quanto tutt’altro che agevole) appare ampiamente alla portata. Battere i livornesi quindi, per poi chiudere in bellezza contro Gubbio e Firenze 1931.