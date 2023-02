Gispi Tigers Oggi a Coiano arriva Gubbio

Ripartire dal 13-0 imposto sul finire del mese scorso ai Mascalzoni del Canali, per ripartire con slancio. La sosta è finita: il campionato di serie C 202223 di rugby è pronto a tornare e i Gispi Tigers ricominceranno ricevendo la visita del Gubbio, nel match che prenderà il via alle 14.30 odierne a Coiano. Un incontro valido per la sesta giornata della fase interregionale del torneo, che vedrà gli uomini allenati da Alessandro Boscolo ed Elia Guastini affrontare una delle compagini più quotate del raggruppamento.

Gli umbri sono infatti reduci da un successo convincente ed occupano la seconda posizione nel girone 1

con 20 punti, a quattro lunghezze di distanza dalla capolista Vasari Arezzo. E possono vantare la miglior fase realizzativa del gruppo, visto che hanno fin qui messo a segno 216 punti. I Tigers sono invece quinti in graduatoria

a quota 12.