"Gispi Tigers, lavoro duro e tanta passione"

Il gruppo tornerà in campo dopodomani a Foligno, per sfidare i padroni di casa nella partita valida per la seconda giornata della Serie C. E l’obiettivo resta quello di dare seguito alla vittoria colta nell’ultimo match, quando i Gispi Tigers sono riusciti ad aggiudicarsi il derby con la seconda squadra dei Cavalieri Union. "La vittoria nasce dall’impegno dei ragazzi – ha commentato Elia Guastini, tecnico dei Tigers, a proposito del 16-13 finale maturato al termine dell’incontro – e dal duro lavoro svolto in allenamento". Sugli scudi sono finiti Bracciali (autore della meta) e soprattutto Banci, decisivo con i calci. Ma tutta la formazione diretta da Guastini e da Alessandro Boscolo ha fornito una prestazione all’altezza.

"L’aspetto più importante della partita è rappresentato dal fatto che entrambe le squadre hanno rappresentato il rugby amatoriale del proprio territorio con giocatori che, terminata la formazione giovanile comune nei Cavalieri Union, hanno deciso di tornare alle loro origini sportive – ha proseguito Guastini – questa visione di presidio e recupero, resa necessaria nel post-Covid19 dall’incremento dell’abbandono sportivo a livello giovanile e nel passaggio alle attività seniores, ha permesso ai giocatori di Prato che per motivi di studio o di lavoro non potevano continuare nei Cavalieri di trovare nei Tigers un’opportunità per continuare a giocare a rugby e non abbandonare questa disciplina. Su questo vorrei ringraziare il direttore tecnico dei Cavalieri Alberto Chiesa, che si è dimostrato sensibile su questo argomento. Insieme abbiamo definito una strategia comune ed allineata per ‘recuperare i giocatori’, ovvero una serie di strumenti ed azioni preventive che stanno dando i suoi frutti in termini di partecipazione e valorizzazione dei ragazzi".

E la classifica si fa interessante: il sodalizio pratese è salito al terzo posto nella graduatoria del girone 1 con 21 punti e se il Vasari Arezzo primo della classe appare (teoricamente) lontano, la seconda piazza occupata dal Gubbio potrebbe essere alla portata. Il progetto, in ogni caso, va avanti.

Giovanni Fiorentino