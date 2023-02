Gispi Tigers, Gubbio strappa la vittoria

Una sconfitta maturata contro una delle compagini più attrezzate del raggruppamento, al termine di un match comunque piuttosto equilibrato. Battuta d’arresto per i Gispi Tigers, nel match andato in scena qualche giorno fa a Coiano valido per la sesta giornata della fase interregionale della serie C 202223 di rugby. I rivali del Gubbio avevano bisogno di punti per avvicinarsi alla vetta del girone 1 e la determinazione ha forse fatto la differenza, perlomeno alla luce del 31-7 finale. Non sono ad ogni modo mancati spunti incoraggianti, sui quali gli allenatori Alessandro Boscolo ed Elia Guastini stanno già lavorando in vista delle prossime uscite. Anche perché domenica prossima sarà già ora

di affrontare Firenze 1931, per un impegno che rappresenta sulla carta una buona occasione per tornare

a vincere. Guardando oltre, il calendario del campionato prevede poi il derby con i Cavalieri "B"

(5 marzo) Foligno (19 marzo) Arezzo (26 marzo) e Pistoia (2 aprile). E l’obiettivo dei rugbisti pratesi resta ad ogni modo quello di confermarsi competitivi, dando seguito alle tre vittorie ottenute in cinque incontri.