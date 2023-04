Gispi senza problemi

C’era bisogno di un successo per dare continuità alle ultime uscite ed appaiare i rivali al terzo posto nella classifica del girone 1. Ed è arrivato: i Gispi Tigers hanno espugnato il campo dei Mascalzoni del Canale, bissando la vittoria dell’andata. Un 26-5 esterno maturato ieri a Cecina, nel match valido per la quinta giornata della fase interregionale della serie C 2022’23 di rugby. Una partita che gli uomini di Alessandro Boscolo ed Elia Guastini sono riusciti ad indirizzare sui giusti binari sin dall’inizio grazie alle mete di Bertocchi e Doni, prima che i padroni di casa accorciassero le distanze. Aancora Doni e poi Banci hanno poi incrementato ulteriormente il divario fissandolo in maniera definitiva. Il club pratese sale quindi a quota otto successi nelle ultime dodici gare, evidenziando un rendimento costante e positivo. Gubbio e Vasari stanno disputando un campionato a parte, ma i Tigers restano a questo punto i principali candidati alla terza piazza del raggruppamento. L’obiettivo resta quindi quello di continuare su questa strada, continuando a vincere. Anche nella difficile trasferta di domenica prossima contro il Gubbio.