Girone a 12 per le ragazze del Prato

La Divisione Calcio a 5 della Federcalcio ha ufficializzato la composizione del girone del campionato di serie B femminile a cui parteciperà il Prato Calcio a 5 per il secondo anno consecutivo (anche se la denominazione di questo torneo nazionale fino alla scorsa stagione era serie A2). La squadra biancazzurra, che sarà ancora allenata dal confermato Nicola Giannattasio, è stata inserita nel gruppo B di cui fanno parte in totale 12 squadre laziali, umbre, sarde e toscane. Insieme al Prato Calcio a 5 ci saranno le corregionali Futsal Pistoia e Cus Pisa, oltre ad Arzachena, Littoriana Futsal, Futsal Shardana, Virtus Ciampino, Vis Fondi, Roma C5, Eventi Futsal, Futsal Perugia e Grifo Perugia. Il campionato di serie B femminile, che corrisponde alla seconda divisione nazionale, è suddiviso in quattro gironi e prenderà il via il 15 ottobre. Ricordiamo che il giorno precedente (14 ottobre) inizieranno invece i campionati maschili di serie A2 e B con allo start sia Prato Calcio a 5 che Italgronda Futsal Prato.

M.M.