Match trappola per la capolista Poggio a Caiano nel campionato Giovanissimi regionali. La prima della classe attende stamani alle 11 al Martini la Virtus Rifredi, formazione in lotta per non retrocedere ma che nel passato weekend ha teso uno sgambetto all’altra concorrente per la vittoria del campionato, il Coiano Santa Lucia Prato Social Club. I medicei quindi non dovranno commettere gli stessi errori dei cugini biancazzurri e portare via l’intera posta in palio dal match, dando così continuità alla striscia positiva. Il Csl Psc invece prova a tornare alla vittoria stamani alle 11 al Rossi contro il Rinascita Doccia. Si tratta di un’altra squadra in lotta per la salvezza e quindi anche qui i punti conteranno il doppio.