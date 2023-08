Giovane pratese in serie A Sarà in campo con Varese

Aveva iniziato a far parlare

di sé già lo scorso anno, quando a soli 16 anni esordì nella massima divisione di pallacanestro. E dopo aver messo insieme altre tre presenze, è stato confermato in pianta stabile anche per la prossima stagione, che dovrà essere quella del definitivo salto in prima squadra. Di certo, Prato continuerà in qualche modo ad essere rappresentata anche nella serie A 202324 di basket:

ci penserà Wei Lun Zhao, cestista italo-cinese che continua a macinare record. Il ragazzo, nato proprio

a Prato nel 2005, non ha ancora compiuto 18 anni

(li compirà il mese prossimo). Eppure, è in prospettiva uno dei cestisti più interessanti del panorama nazionale. Alto 182 centimetri per 74 chili di peso, gioca a Varese, che già nel 2021’22 gli aveva dato

la possibilità di esordire in A1. E il ragazzo è reduce da un’annata più che positiva:

si è rivelato fra i migliori giocatori della scorsa serie B, fra le fila della seconda squadra del team lombardo. Ed è stato più volte convocato dai "senior"

nel corso del massimo campionato, riuscendo

in alcune occasioni a subentrare. In precedenza, nel 2021’22, era stato nominato miglior giocatore della Next Gen Cup, vinta sempre con le giovanili

del club della Lombardia.

E nelle scorse settimane

ha partecipato anche al Mondiale U19 sotto le insegne della Cina, chiudendo la kermesse

al decimo posto finale.