Giovanchelli suona la carica contro il Livorno

"Siamo in una posizione di classifica che ci tiene aperte le porte dei playoff. Ogni occasione va colta al volo e concretizzata, senza fare calcoli". A suonare la carica è il tallonatore Lorenzo Giovanchelli, in vista della gara odierna che vedrà i Cavalieri Union affrontare il Livorno. Un match valido per la ventesima giornata della Serie A 202223, che inizierà al Chersoni alle 15.30, che per quanto concerne l’impegno extra-campo coinciderà con l’"Ami Day" (con la Fondazione Ami che sensibilizzerà i presenti sui temi del sostegno alla maternità e all’infanzia. E che sarà un match-point importante per gli uomini di Alberto Chiesa, trattandosi della terzultima partita della "regular season": il club pratese occupa la terza posizione in classifica nel girone 3, con 71 punti. L’obiettivo finale resta quello di (ri)mettersi e poi tenersi alle spalle Capitolina fino alla fine, in modo da avere ottime chance di giocarsi la promozione in Top10. E bisognerà quindi continuare a vincere anche nelle ultime tre sfide, iniziando per l’appunto dal derby toscano. Capitan Puglia e compagni hanno già battuto i livornesi all’andata, con netto margine. Guai però a sottovalutare i rivali.

"Rispettiamo molto gli avversari e dalla nostra parte non possiamo non avere fiducia nei nostri mezzi. Dovremo neutralizzare i loro ’ball carrier’ e cercare di mantenere il focus sul nostro gioco, a partire dalle fasi di conquista - ha aggiunto Giovanchelli - il pacchetto di mischia ha funzionato molto bene più meno su tutto l’arco della stagione. C’è grande unità con tutti i ragazzi e la voglia di lavorare sui gesti specifici in allenamento è solo la conferma di questa armonia". Con la Lazio ormai lanciata verso la vittoria del raggruppamento, la partita odierna è importante anche per un altro motivo: considerando che Capitolina dovrà osservare il turno di riposo previsto per ogni squadra, il sedicesimo successo stagionale consentirebbe ai Cavalieri di superare in graduatoria il sodalizio romano e di riprendersi la seconda piazza. La stessa che, con tutta probabilità, designerà la quarta formazione che andrà agli spareggi, insieme alle vincenti dei tre raggruppamenti.

Il trentasettenne Giovanchelli, che nella sua carriera ha vinto anche lo Scudetto, predica concentrazione in vista del traguardo. "Non so come finirà il campionato, ma posso già dire che il gruppo è cresciuto sensibilmente sul piano dell’atteggiamento e della mentalità - ha chiosato - ci sono stati momenti difficili, soprattutto durante alcune partite che non sono andate come avevamo previsto: lì è venuta fuori la voglia di reagire con grande lucidità. Siamo in una fase di maturazione e vogliamo portarla avanti fino all’ultimo minuto dell’ultima partita".

G.F.