Giornata da dimenticare per Nizzoli Trovade è uno dei più positivi

FONTANELLI 6 Non ha particolari colpe sulle reti incassate. Qualche presa mancata di troppo, ma anche qualche intervento importante.

NIZZOLI 5 Giornata da dimenticare nei 3 di difesa.

CECCHI 5 Si infortuna, ma nel primo tempo risente dell’andamento pessimo di tutta la squadra. Dal 46’ FRUGOLI 5,5 Soliti guizzi, ma gli manca l’acuto decisivo. Peccato.

SCIANNAMÈ 5,5 Primo tempo da non incorniciare come il resto della squadra. Meglio col passare dei minuti. Dal 63’ RENZI 5,5 Si vede poco, anche se è sempre pericoloso quando gli capitano le occasioni.

CICCONE 5,5 Ha giocato partite migliori con la maglia biancazzurra. Dall’85’ KOUASSI 6 sua la palla per il gol di Diallo. Guadagna così la sufficienza in pochi minuti.

DEL ROSSO 5,5 Si vede poco in mezzo al campo e non incide.

SOLDANI 5,5 Manca l’appuntamento col gol per questione di centimetri.

BARTOLINI 6 Di incoraggiamento. E’ giovane, si farà. Dal 72’ PETRONELLI 5,5.

CELA 5,5 Tanto impegno, sempre un pizzico di ritardo o di imprecisione quando arriva a concludere a rete per far male. TROVADE 6 Uno dei più positivo nelle fila biancazzurre. Dal 72’ NICOLI 5,5 Non è al top.

DIALLO 6,5 Mezzo punto in più per aver fatto il suo dovere, cioè gonfiare la rete avversaria.

ALL. BRANDO 5 Il terzo ko consecutivo fa male. Con tutte le scusanti del mondo (infortuni e assenze) ma fa male. E guardare la classifica aumenta il dolore.