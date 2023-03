Giagnoni punta in alto C’è la Coppa del mondo

La sua stagione entrerà nel vivo a breve. Intanto, nei giorni scorsi è stato convocato dal commissario tecnico della Nazionale di handbike, per un ritiro svoltosi a Francavilla. Per Christian Giagnoni, il 2023 sta proseguendo insomma nel migliore dei modi. E fra poche settimane riprenderà a gareggiare: il 15 aprile prossimo sarà di scena a Massa, per poi prepararsi alla Coppa del Mondo che prenderà il via a fine mese. "Mi sto allenando da tempo - ha commentato Giagnoni - resto fiducioso". La sua attenzione va sempre più verso le competizioni di respiro europeo: il Giro d’Italia Handbike inizia a stargli stretto. Anche perché si tratta di una competizione che si è confermata a più riprese il suo "terreno di caccia" preferito, visto che si è aggiudicato la maglia rosa ininterrottamente dal 2016 al 2021 (fatta eccezione per il 2020, quando la rassegna fu annullata a causa dello scoppio della pandemia). Già nella scorsa stagione il quarantasettenne montemurlese decise di partecipare (vincendola) alla tappa inaugurale, per poi focalizzarsi sulle gare europee. Vincere in questi casi diventa più complicato, visto che la concorrenza internazionale è particolarmente nutrita e qualificata. Ma proprio per questo la carica motivazionale non gli mancherà.

G.F.